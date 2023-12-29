Tekirdağ hafta sonu uyarısı aldı İşte etkilenecek bölgeler

Trakya 30 Aralık Cumartesi günü ve 31 Aralık Pazar günü Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri uygulanacak. İşte detaylar:

ERGENE İLÇESİ

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Yeşiltepe

Kesinti Süresi: 2 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 03:00

Kesinti Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 05:00

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Yeşiltepe

Kesinti Süresi: 2 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 05:00

Kesinti Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 07:00

ÇORLU İLÇESİ

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Seymen

Kesinti Süresi: 8 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 17:00

31 ARALIK 2023 PAZAR GÜNÜ TEKİRDAĞ’DA ELEKTRİK KESİK OLACAK

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2023 Pazar günü Tekirdağ genelinde planlı bakım ve kesinti çalışmaları nedeniyle belirli ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte detaylar:

MURATLI İLÇESİ

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Muradiye

Kesinti Süresi: 6 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 31 Aralık 2023 Pazar 09:00

Kesinti Bitiş Saati: 31 Aralık 2023 Pazar 15:00

ÇERKEZKÖY İLÇESİ

Kesinti Bölgeleri: Merkez-Veliköy Osb

Kesinti Süresi: 3 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 31 Aralık 2023 Pazar 08:30

Kesinti Bitiş Saati: 31 Aralık 2023 Pazar 11:30

Elektrik kesintileri planlı bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Vatandaşların, kesinti süresince gerekli önlemleri alarak hazırlıklı olmaları öneriliyor. Ayrıca, alternatif enerji kaynakları kullanılabilir ve bu süreçte yaşanabilecek olası sorunlarla ilgili bilgi alışverişi için yerel yetkililere başvurulabilir.