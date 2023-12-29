Bingöl ve Van’a uyarı! Yedisu İlçesi etkilenecek

Elektrik kesintisinin başlama zamanı 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 10:00 olarak öngörülmüş olup, bitiş saati ise aynı gün saat 12:00. Kesinti, işletme bakım çalışması (ekip) sebebiyle gerçekleştirilecek.

Yedisu ilçesindeki elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlardır:

Döşengi Mahallesi

Karapolat Köyü

Eskibalta Köyü

Gelinpertek Köyü

Ayanoğlu Köyü

Kabayel Köyü.

VAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI: İŞTE ETKİLENECEK MAHALLELER VE İLÇELER

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Cuma günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Van genelinde bazı ilçe ve mahallelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. İşte detaylar:

İPEKYOLU İLÇESİ

Yeni Mahalle

Serhat Mahallesi

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi

Fırat Mahallesi

Bostaniçi Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi

Hacıbekir Mahallesi

Kevenli Mahallesi

EDREMİT İLÇESİ

Akınlar Mahallesi

Şabaniye Mahallesi

Kavurma Mahallesi

Kurubaş Mahallesi

Bakacık Mahallesi

Yeni Mahalle

Süphan Mahallesi

TUŞBA İLÇESİ

Beyüzüm Mahallesi ve bağlı sokaklar

ÖZALP İLÇESİ

Damlacık Mahallesi

Emek Mahallesi

Yukarıyorganlı Mahallesi

Yavuzlar Mahallesi

Yarımkaya Mahallesi

Boyaldı Mahallesi

Dönerdere Mahallesi

Eğribelen Mahallesi

Sugeçer Mahallesi

Bodurağaç Mahallesi

Çırakköy Mahallesi

Dorutay Mahallesi

Hacıali Mahallesi

Kaşıkara Mahallesi

Yukarıtulgalı Mahallesi

Kalecik Mahallesi

Yukarıbalçıklı Mahallesi

Yumruklu Mahallesi

Çavuşlar Mahallesi

Mahmudiye Mahallesi

Aşağımollahasan Mahallesi

Boğazkesen Mahallesi

Kırkçalı Mahallesi

Gözdeğmez Mahallesi

Aşağıyorganlı Mahallesi

Çubuklu Mahallesi

Sağmalı Mahallesi

Yünkuşak Mahallesi

Aşağıbalçıklı Mahallesi

Hacıkışlak Mahallesi

İstasyon Mahallesi

Mehmetalan Mahallesi

Mollatopuz Mahallesi

Aşağıakçagül Mahallesi

Kargalı Mahallesi

Aksorguç Mahallesi

Aşağıkoçkıran Mahallesi

Sarıköy Mahallesi

Seydibey Mahallesi

Tepedam Mahallesi

Altınboğa Mahallesi

Eskı Emek Mahallesi.