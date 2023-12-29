Bingöl ve Van’a uyarı! Yedisu İlçesi etkilenecek

Elektrik kesintisinin başlama zamanı 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 10:00 olarak öngörülmüş olup, bitiş saati ise aynı gün saat 12:00. Kesinti, işletme bakım çalışması (ekip) sebebiyle gerçekleştirilecek.
Yedisu ilçesindeki elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler şunlardır:
Döşengi Mahallesi
Karapolat Köyü
Eskibalta Köyü
Gelinpertek Köyü
Ayanoğlu Köyü
Kabayel Köyü.
VAN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI: İŞTE ETKİLENECEK MAHALLELER VE İLÇELER
Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Cuma günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Van genelinde bazı ilçe ve mahallelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. İşte detaylar:
İPEKYOLU İLÇESİ
Yeni Mahalle
Serhat Mahallesi
Seyit Fehim Arvasi Mahallesi
Fırat Mahallesi
Bostaniçi Mahallesi
Karşıyaka Mahallesi
Hacıbekir Mahallesi
Kevenli Mahallesi
EDREMİT İLÇESİ
Akınlar Mahallesi
Şabaniye Mahallesi
Kavurma Mahallesi
Kurubaş Mahallesi
Bakacık Mahallesi
Yeni Mahalle
Süphan Mahallesi
TUŞBA İLÇESİ
Beyüzüm Mahallesi ve bağlı sokaklar
ÖZALP İLÇESİ
Damlacık Mahallesi
Emek Mahallesi
Yukarıyorganlı Mahallesi
Yavuzlar Mahallesi
Yarımkaya Mahallesi
Boyaldı Mahallesi
Dönerdere Mahallesi
Eğribelen Mahallesi
Sugeçer Mahallesi
Bodurağaç Mahallesi
Çırakköy Mahallesi
Dorutay Mahallesi
Hacıali Mahallesi
Kaşıkara Mahallesi
Yukarıtulgalı Mahallesi
Kalecik Mahallesi
Yukarıbalçıklı Mahallesi
Yumruklu Mahallesi
Çavuşlar Mahallesi
Mahmudiye Mahallesi
Aşağımollahasan Mahallesi
Boğazkesen Mahallesi
Kırkçalı Mahallesi
Gözdeğmez Mahallesi
Aşağıyorganlı Mahallesi
Çubuklu Mahallesi
Sağmalı Mahallesi
Yünkuşak Mahallesi
Aşağıbalçıklı Mahallesi
Hacıkışlak Mahallesi
İstasyon Mahallesi
Mehmetalan Mahallesi
Mollatopuz Mahallesi
Aşağıakçagül Mahallesi
Kargalı Mahallesi
Aksorguç Mahallesi
Aşağıkoçkıran Mahallesi
Sarıköy Mahallesi
Seydibey Mahallesi
Tepedam Mahallesi
Altınboğa Mahallesi
Eskı Emek Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.