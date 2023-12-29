29 Ara 2023 - 12:01 - Gündem

Malatyalılar hafta sonuna dikkat! 47 mahalle etkilenecek

FEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya genelindeki işletme ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Elektrik kesintisinin hangi bölgeleri ve saat dilimlerini etkileyeceği ayrıntılı bir şekilde belirtildi.