Malatyalılar hafta sonuna dikkat! 47 mahalle etkilenecek

FEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya genelindeki işletme ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Elektrik kesintisinin hangi bölgeleri ve saat dilimlerini etkileyeceği ayrıntılı bir şekilde belirtildi.
Bugün gerçekleştirilecek elektrik kesintisi şu bölgeleri kapsayacak:
09.00 - 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca, Mullakasım, Hıroğlu, Gündüzbey mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Gözlüce Mahallesi,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Aydınlar, Kuyulu, Çayırköy, Yukarıörükçü, Ilıcak, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Bulgurlu, Göller mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sultanlı, Bahçelievler mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü, Hacı Abdi, Ataköy mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı mahalleleri,
11.02 - 16.02 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Abuşoğlu Mahallesi.
Yarın gerçekleştirilecek elektrik kesintisi ise şu bölgeleri etkileyecek:
08.30 - 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar, Hanımınçiftliği mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı İkizpınar, Kaleköy mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent, Başpınar, Kültür, Doğu mahalleleri,
13.00 - 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bahri, Kıyıcak, Merdivenler, Şişman mahalleleri.
31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek elektrik kesintisi ise şu bölgelerde olacak:
06.00 - 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, 1. OSB, Bostanbaşı, Duruldu, 2. OSB, Karakavak, Turgut Özal, Cevatpaşa, Topsöğüt, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek, İnönü, Özalper, Koyunoğlu, Çavuşoğlu, Çukurdere, Zaviye, Samanlı, Salköprü, Hacı Abdi, Şeyh Bayram mahalleleri,
12.00 - 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa, Topsöğüt, Bostanbaşı, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek mahalleleri.
2 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek elektrik kesintisi ise şu bölgeleri etkileyecek:
09.00 - 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Bereketli, Mısırdere, Tohma, Ilıcak, Kömüşhan, Sinanlı, Dedekargın, Eğribük, Tecirli, Tabanözü mahalleleri,
09.00 - 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.