İnönü'de yıkımlar devam ediyor

Depremlerin ardından ağır hasar alıp yıkılması planlanan fakültelerdeki bazı bölümlerin öğrencileri İnönü Üniversitesine bağlı İstasyon Kavşağında yer alan kampüste eğitim görmeye başladılar.
Depremin üzerinden 10 geçsede Malatya merkezde olduğu gibi İnönü Üniversitesi'nde de yıkımlar devam ediyor.
Bu kapsamda depremde ağır hasar alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yıkımı devam ederken, yıkımı tamamlanan ve enkazları kaldırılan alanlarda ucsuz bucaksız boş meydanlar oluşuyor.
Ortaya çıkan manzaralar başta üniversitede eğitim gören öğrenciler olmak üzere birçok kişiyi hüzünlendiriyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.