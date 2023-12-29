Hamilelikte ultrason ve folik asit kullanımı

Gebelikte ultrason takibinin ve folik asit kullanımının önemine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özhan Akkan, hamile olan ve hamile kalmayı düşünen kadınlara önemli tavsiyelerde bulundu. Akkan, “Folik asit DNA dediğimiz hücrelerde bulunan şifrelerimizdeki hasarları onardığı için sadece bebeklerde değil, belki bütün insanların genç kalmak için alması gereken bir şey. O sebeple hamilelerin kullanımı çok çok önemli. ultrasona gelince de sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek için, birtakım normal dışı durumları yakalayabilmek için ultrason mutlaka yapılması gereken bir şey” dedi.

Gebelik takip sürecinde önemli hususlardan bir tanesinin bebeğin bir özür veya kusur taşımadığıyla ilgili olarak detaylı ultrason yapılması olduğunu ifade eden Dr. Akkan, eski yaklaşımda bu incelemenin genellikle gebeliğin 18’inci, 22’nci haftaları arasında yapıldığını söyledi.

Gebeliğin takip edilmesinin önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Dr. Akkan,

“Yeni yaklaşımda gebeliğin 12’nci, 13’üncü haftaları arasında erken teşhis etmeye yönelik olarak da bu hizmet hastanemiz tarafından verilmektedir. Büyük önem taşımaktadır. Çünkü 4-5 aylık olmuş bir gebeliğin sonlandırılmasıyla, henüz 3 aylıkken teşhis bulup bir gebeliğin sonlandırılması aynı şey değil. O sebeple tüm gebelerin mümkünse daha hamile kalmadan gebelik öncesi danışma hizmeti almaları çok önemli. gebelik oluştuktan sonra da gebeliğin 3’üncü ayında ve 5’inci ayında veya hafta olarak söyleyecek olursak gebeliğin 12’nci13’üncü haftası civarında ve 18-22’nci haftaları civarında detaylı ultrason hizmeti almaları sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri açısından önemli”

şeklinde konuştu.

“BİR RADYASYON SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ultrasonun herhangi bir zararı olmadığını belirten Dr. Akkan,

“Ultrason demek yüksek frekanslı ses demek. Biz bu sesi niye duymuyoruz? Çünkü bizim kulağımız belli frekanslardaki sesleri duyabiliyor. Aslında ultrason teknolojisi sesin gönderilmesi ve yansıyan sesin görüntüye dönüştürülmesine dayanıyor. O sebeple ultrasonda herhangi bir radyasyon söz konusu değil. Bu nedenle hastalarımız gönül rahatlığıyla ultrasona girebilirler. Sadece bunun tek istisnası 4 boyutlu ultrason yapıldığında, halkımız bunu renkli ultrason olarak biliyor, orada frekans daha da yüksek olduğu için uzun süreli bu ultrasona maruz kalmak dokuda ısınmaya sebep olabilir. Ama herhangi bir radyo aktivite hiçbir ultrason türünde mevcut değil”

ifadelerini kullandı.

“ANNE-BABALAR MERAKLI OLUYORLAR”

Sağlıklı bir takibin olabilmesi için ultrasonun şart olduğunun altını çizen Dr. Akkan,

“Hastalarımız ultrasondan korkmuyor. Meraklı oluyorlar. Özellikle ilk gebeliklerinde anne-babalar çok meraklı oluyorlar. Bebeklerini gördüklerinde mutlu oluyorlar. Sağlıklı olduğunu duyduklarında mutlu oluyorlar. Ultrason gebelik takibinin olmazsa olmazıdır. Yani ultrasona girmeden bir gebelik sağlıklı bir şekilde takip edilemez”

dedi.

BEBEKLERDE CİNSİYET KAÇ HAFTALIKKEN BELLİ OLUR?

Bebeklerde cinsiyetin nasıl belirlendiğini de anlatan Dr. Akkan,

“Cinsiyeti tayin etmenin birkaç yöntemi var. Bir tanesi bebeğin kromozomlarına bakılarak tayin edilebilir. En baştan bu söylenebilir. Ancak bu girişimsel bir yöntem olduğu için bu yöntem rutinde kullanılabilecek bir şey değil. Ultrasonla da gebeliğin 12’nci haftasından sonra, bebeğin pozisyonu da uygun olmak kaydıyla roket tayini yapabiliyoruz. Bebekler anne karnında 40 dakika kadar uyurlar. 40 dakika kadar uyanır, hareket ederler. Bu hareket döneminde olursa pozisyonu yakalamak daha kolay oluyor. Uyku dönemine denk gelirse de biz genellikle hafif bir titreşim yaparaktan uyuyan bebeği uyandırabiliyoruz”

söyleminde bulundu.

“FOLİK ASİTE GEBELİKTEN 2-3 AY AY ÖNCE BAŞLANMALI”

Folik asit kullanıyla ilgili konuşan Dr. Akkan,

“Gebe kalmadan önce hastalarımızdan isteğimiz folik asit kullanmaya başlamaları. Çünkü bebek şekillendikten sonra folik asit kullanımının bebeğe herhangi bir faydası olmuyor. Bunun ne gibi faydaları var? Bebeklerde nöral tüp defektleri dediğimiz beyin ve omurilikle ilgili özürlerin en az yüzde 70’ini önlüyor. Yarık dudak, yarık damak, kalpte delik gibi özürlerin önlenmesinde önemli. O yüzden tüm hastalarımıza hamileliğe niyet eder etmez veya gebelikten en az 2-3 ay ay önceden başlamak kaydıyla folik asit kullanımını tavsiye ederiz”

ifadelerini kullandı.

“ANNENİN HAYATİ TEHLİKESİ VARSA KULLANILABİLİR”

Gebe olan bir kadın folik asit dışında herhangi bir ilaç kullanıp kullanmayacağını da anlatan Dr. Akkan,

“Hamileliğin başlangıcında ilk 8 haftalık dönem bebeğin şekillendiği dönemdir. Bu dönemde folik asit hariç mecbur kalmadıkça herhangi bir ilaç kullanılmamalı. Onun haricinde bazı durumlar var ki ilaç kullanmaya mecbur kalabilirsiniz. Bu durumda da kadın doğum hekiminin bilgisi olmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalı. İlaçlar A grubu, B grubu, C grubu, D grubu ve X grubu olarak gruplara ayrılıyor. Bunlardan A ve B grubu gebelik sırasında herhangi bir dönemde emniyet olarak kullanılabilir. C grubu yeteri kadar bilgi sahibi olmadığımız bir gruptur ama mecbur kaldığımızda kullanıyoruz. D grubu sadece annenin hayatı tehlikesi söz konusuysa bizim için o zaman bebek 2’nci plana düşüyor. Her zaman için öncelikle annededir. Annenin hayati tehlikesi varsa kullanılabilir. Ancak X grubu hiçbir koşulda kullanılmaması gereken ilaçları ifade eder”

diye kaydetti.

“HAMİLELERİN KULLANIMI ÇOK ÇOK ÖNEMLİ”

Gebelere yönelik önemli tavsiyede bulunan Dr. Akkan,

“Folik asit DNA dediğimiz hücrelerde bulunan şifrelerimizdeki hasarları onardığı için sadece bebeklerde değil, belki bütün insanların genç kalmak için alması gereken bir şey. O sebeple hamilelerin kullanımı çok çok önemli. ultrasona gelince de sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilmek için, birtakım normal dışı durumları yakalayabilmek için ultrason mutlaka yapılması gereken bir şey. Ve herhangi bir radyasyon içermez. Bebeğe veya anneye herhangi bir zararı söz konusu değil”

şeklinde konuştu.