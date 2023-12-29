Et fiyatı sakatata yansır mı?

Son zamanlarda yükselen et fiyatı gözleri sakatata çevirdi. Gelen zamdan sakatatın da etkileneceği ifade edilirken, geçmiş dönemde et fiyatlarından dolayı yönünü sakatata çevirenlerin bundan sonra ne yapacağı merak konusu oldu.

6 Şubat depremlerin ardından Malatya’da et ve sakatat satışının merkezi olan Kasap Pazarı da yerle bir olmuştu. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılan Kasap Pazarı esnaflarına Malatya Adliyesinin otopark alanı tahsis edildi. Balıkçılar, et ve sakatat satışı yapan esnaflar artık yeni yerlerinde müşterilerini hizmet vermeye başladılar.

“YİNE ZAM GELEBİLİR”

Güncel fiyatları hakkında bilgi veren kasap Mahmut Eren, “Yılbaşı öncesine et fiyatlarına zam geldi şu an orta yağlı kıyma 400 TL, az yağlı 420 TL, kuşbaşı 430 TL, çiğköftelik ette 450 TL fiyatlar bu şekilde gidiyor. Bu fiyatlar zam gelmiş hali ama ilerleyen dönemlerde de yine zam gelebilir” dedi.

“İKİSİNİN DE FİYATI AYRI”

Malatya Et ve Balık Pazarında sakatat satışı yapan Hüseyin Narinç isimli esnaf, “Et fiyatlarındaki artışın sakatata yansıyacağını düşünmüyorum çünkü ikisinin de fiyatı ayrı. Şu an satış var, havaların soğuması ile birlikte talep arttı. Daha bir hafta oluyor buraya geleli ama hala burayı bilmeyenler var” şeklinde konuştu.

“SAKATATA DA YANSIYOR”

Et fiyatlarındaki artışın sakatata yansıyacağını dile getiren Adil Yiğit isimli esnaf ise, “Et fiyatı yükseldiği zaman bu yükseliş sakatata da yansıyor. Sakatat satışları şu an için iyi. Burası yeni açılmasına rağmen satışlar güzel ilerleyen zamanlarda daha güzel olur ama şu anlık vatandaşımızın bilgisi olmadığından dolayı satışlar idare eder derecede” ifadelerine yer verdi.

Güncel sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Kemal Seçer isimli esnaf, “Dana yürek 120 TL, pöçük 180 TL, yanak ve dil 250 TL, dana bumbar 80 TL, kuzu ve dana işkembe 80 TL” dedi.