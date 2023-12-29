“Taleplerimizi İlettik”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye dair verilen bilgide, Malatya Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi, yeni Havaalanı Terminal Binasının şantiyesinin biran evvel kurulması kararının alındığı belirtildi.

Görüşmeyle ilgili değerlendirmede bulunan Tüfenkci, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, Malatya'mızın ulaştırma ve altyapı yatırımlarını istişare ettik. Ziyarette, Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi ve yeni ikmal ihalesinin yapılması görüşülmüş olup, Bakanımız tarafından en kısa sürede işe başlanılması talimatı verildi. Yine geçtiğimiz günlerde DAHMİ tarafından ikmal ihalesi yapılan yeni Havaalanı Terminal Binasında şantiyenin biran evvel kurulması kararı da alındı. Bakanımız mevcut çevreyolunun Battalgazi - Malatya arasının 9 kilometrelik şehir içi geçişinin sıcak asfaltının yapımının başlatılması talimatını da verdiler” şeklinde konuştu.

“İLİMİZE DAVET ETTİK”

“Görüşmemizde Arapgir - Malatya yolunun 2024 Programına alınması, Yeşilyurt- Çelikan - Adıyaman yolunun ihalesinin yapılması ve interneti çekmeyen merkez mahalle ve kırsal mahallelerin internet altyapısı ve vericilerin ihale edilmesi ve ihale edilenlerin de hızlandırılması noktasında taleplerimizi ilettik” diyen Tüfenkci, “Ayrıca İkizce - Malatya aksındaki proje ihalesinin yapılması ve Organize Sanayi Kavşağının düzenlenmesi konusundaki taleplerimizi de yineledik. Görüştüğümüz konuların talimatları Bakanımız tarafından verildi. Bakanımızı en kısa zamanda ilimizde ağırlamak için davet ettik. İnşallah bakanımız en kısa sürede ilimize gelerek yerinde de incelemelerde bulunacaktır. İlimize sağladığı destekler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN