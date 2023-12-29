Tunceli'de elektrik kesintisi uyarısı

Tunceli’de 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek. İşte kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar:
Tunceli genelinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi.
ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Kesinti Süresi: 8 saat 30 dakika
Etkilenecek Bölgeler: Çukur Mahallesi, Kale Mahallesi, Hacı Cami Mahallesi, Hamamatik Mahallesi, Mescit Mahallesi.
Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:30
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 17:00
MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (İLK KESİNTİ):
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenecek Bölgeler: Kocakoç Köyü Maman MZ Mezra, Kocakoç Köyü, Anbar Köyü, Kocakoç Köyü Yukarı Teşnik Mezra, Doludizgin Köyü
Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:00
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:00
MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (İKİNCİ KESİNTİ):
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenecek Bölgeler: Aktuluk Mahallesi, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş MZ Mezra, ve diğer belirtilen mahalleler.
Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:00
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.