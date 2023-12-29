Tunceli'de elektrik kesintisi uyarısı

Büyütmek için resme tıklayın

Tunceli’de 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek. İşte kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar:

Tunceli genelinde planlanan elektrik kesintileri ile ilgili detaylar aşağıdaki gibi.

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Kesinti Süresi: 8 saat 30 dakika

Etkilenecek Bölgeler: Çukur Mahallesi, Kale Mahallesi, Hacı Cami Mahallesi, Hamamatik Mahallesi, Mescit Mahallesi.

Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:30

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 17:00

MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (İLK KESİNTİ):

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenecek Bölgeler: Kocakoç Köyü Maman MZ Mezra, Kocakoç Köyü, Anbar Köyü, Kocakoç Köyü Yukarı Teşnik Mezra, Doludizgin Köyü

Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:00

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:00

MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (İKİNCİ KESİNTİ):

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenecek Bölgeler: Aktuluk Mahallesi, Çalkıran Köyü, Buğulu Köyü Tahtamemiş MZ Mezra, ve diğer belirtilen mahalleler.

Kesinti Sebebi: İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:00

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:00.