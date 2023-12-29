Elazığ'da 30 Aralık 2023 Cumartesi günü elektrik kesintisi

Elazığ'da, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar:
PALU İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenecek Bölgeler: Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:30
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:00
ALACAKAYA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenecek Bölgeler: Merkez Mahallesi, Altioluk Mahallesi, Gülaman Mahallesi, Altınçanak Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi.
Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:00
MADEN İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 30 dakika
Etkilenecek Bölgeler: Gölardi Köyü SerinGölsitesi, Gezin Köyü, Göl Önü Mevkii ve diğer belirtilen yerleşim birimleri
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:30
MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika
Etkilenecek Bölgeler: Dereboğazı Köyü, Gölardi Köyü Gölardi(Merkez) Mevkii, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii, ve diğer belirtilen mahalleler
Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00
Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.