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Elazığ'da 30 Aralık 2023 Cumartesi günü elektrik kesintisi

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Elazığ'da, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar:
Elazığ'da 30 Aralık 2023 Cumartesi günü elektrik kesintisi mask
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Elazığ'da, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yaşanacak elektrik kesintileri, belirli ilçelerde ve mahallelerde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte kesinti yaşanacak bölgeler ve detaylar:

 PALU İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenecek Bölgeler: Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:30

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:00

 ALACAKAYA İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenecek Bölgeler: Merkez Mahallesi, Altioluk Mahallesi, Gülaman Mahallesi, Altınçanak Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi.

Kesinti Sebebi: Yatırım Çalışması

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 15:00

MADEN İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 30 dakika

Etkilenecek Bölgeler: Gölardi Köyü SerinGölsitesi, Gezin Köyü, Göl Önü Mevkii ve diğer belirtilen yerleşim birimleri

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:30

MERKEZ İLÇESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika

Etkilenecek Bölgeler: Dereboğazı Köyü, Gölardi Köyü Gölardi(Merkez) Mevkii, Gezin Köyü Göl Önü Mevkii, ve diğer belirtilen mahalleler

Kesinti Nedeni: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Başlama Zamanı: 30 Aralık 2023 Cumartesi 09:00

Bitiş Saati: 30 Aralık 2023 Cumartesi 16:30.

 

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29 Ara 2023 - 11:05 Elaziğ- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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