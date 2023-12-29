Sivas'ta Elektrik Kesintisi İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi Günü etkilenen ilçeler ve mahalleler

Sivas ilinde 30 Aralık 2023 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintileri şu ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek:
GEMEREK İLÇESİ
Kesinti Süresi: 3 saat
Kesinti Zamanı: 09:00- 12:00
Etkilenen Mahalleler: Beştepeler Köyü
GÜRÜN İLÇESİ
Kesinti Süresi: 6 saat
Kesinti Zamanı: 09:00- 15:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gürün, Yelken Köyü
GEMEREK İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 8 saat
Kesinti Zamanı: 09:00- 17:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gemerek, Gaziosmanpaşa Mahallesi-Yenidoğan Mahallesi
ŞARKIŞLA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 5 saat 30 dakika
Kesinti Zamanı: 09:30- 15:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Şarkışla, Oluktaş Köyü
MERKEZ İLÇE
Kesinti Süresi: 2 saat
Kesinti Zamanı: 10:00- 12:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Merkez, Uzuntepe Mah., Yeşilyurt Mahallesi
YILDIZELİ İLÇESİ
Kesinti Süresi: 3 saat 30 dakika
Kesinti Zamanı: 10:00- 13:30
Etkilenen Mahalleler: SİVAS, YILDIZELİ, KAŞIYAKA MAH. KISMİ
GÖLOVA İLÇESİ
Kesinti Süresi: 3 saat
Kesinti Zamanı: 10:00- 13:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Akıncılar, Harem Uşağı-Sarıyusuf-Yukarı Tepecik-Karaca-Çukuryurt-Gözüküçük-Subaşı-Aşağı Tepecik-Ardıçlık Tr-Çobanlı Köyleri
AKINCILAR İLÇESİ
Kesinti Süresi: 3 saat
Kesinti Zamanı: 10:00- 13:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Akıncılar, Gölova Merkez ve İlçeleri.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.