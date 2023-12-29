29 Ara 2023 - 11:02- Gündem

Sivas'ta Elektrik Kesintisi İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi Günü etkilenen ilçeler ve mahalleler

Sivas ilinde, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından planlanan elektrik kesintileri, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü birçok ilçeyi etkileyecek. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları ve iş sağlığı güvenliği önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olup, aşağıda ilçe bazında detayları bulabilirsiniz: