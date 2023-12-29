29 Ara 2023 - 11:02- Gündem G:

Sivas'ta Elektrik Kesintisi İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi Günü etkilenen ilçeler ve mahalleler

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Sivas ilinde, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından planlanan elektrik kesintileri, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü birçok ilçeyi etkileyecek. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları ve iş sağlığı güvenliği önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek olup, aşağıda ilçe bazında detayları bulabilirsiniz:
Sivas'ta Elektrik Kesintisi İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi Günü etkilenen ilçeler ve mahalleler mask
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Sivas ilinde 30 Aralık 2023 Cumartesi günü planlanan elektrik kesintileri şu ilçeleri ve mahalleleri etkileyecek:

GEMEREK İLÇESİ

Kesinti Süresi: 3 saat

Kesinti Zamanı: 09:00- 12:00

Etkilenen Mahalleler: Beştepeler Köyü

GÜRÜN İLÇESİ

Kesinti Süresi: 6 saat

Kesinti Zamanı: 09:00- 15:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gürün, Yelken Köyü

GEMEREK İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 8 saat

Kesinti Zamanı: 09:00- 17:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gemerek, Gaziosmanpaşa Mahallesi-Yenidoğan Mahallesi

ŞARKIŞLA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 5 saat 30 dakika

Kesinti Zamanı: 09:30- 15:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Şarkışla, Oluktaş Köyü

MERKEZ İLÇE

Kesinti Süresi: 2 saat

Kesinti Zamanı: 10:00- 12:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Merkez, Uzuntepe Mah., Yeşilyurt Mahallesi

YILDIZELİ İLÇESİ

Kesinti Süresi: 3 saat 30 dakika

Kesinti Zamanı: 10:00- 13:30

Etkilenen Mahalleler: SİVAS, YILDIZELİ, KAŞIYAKA MAH. KISMİ

GÖLOVA İLÇESİ

Kesinti Süresi: 3 saat

Kesinti Zamanı: 10:00- 13:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Akıncılar, Harem Uşağı-Sarıyusuf-Yukarı Tepecik-Karaca-Çukuryurt-Gözüküçük-Subaşı-Aşağı Tepecik-Ardıçlık Tr-Çobanlı Köyleri

AKINCILAR İLÇESİ

Kesinti Süresi: 3 saat

Kesinti Zamanı: 10:00- 13:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Akıncılar, Gölova Merkez ve İlçeleri.

 

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29 Ara 2023 - 11:02 Sivas- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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