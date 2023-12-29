Malatya yeni yıla buz gibi giriyor!

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde az bulutlu ve puslu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin ifade edildiği hava tahmin raporunda, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada 1 Kasım Çarşamba gününden itibaren Malatya’nın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi:

“Malatya-Merkez ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Merkez: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Akçadağ: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Arapgir: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Arguvan: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Battalgazi: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Darende: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Doğanyol: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Hekimhan: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Kale: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Kuluncak: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Pütürge: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece.”