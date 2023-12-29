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Malatya yeni yıla buz gibi giriyor!

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da bugün ve önümüzdeki günlerde havanın az bulutlu açık olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği açıklandı.
Malatya yeni yıla buz gibi giriyor! mask
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde az bulutlu ve puslu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyredeceğinin ifade edildiği hava tahmin raporunda, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada 1 Kasım Çarşamba gününden itibaren Malatya’nın yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi:

“Malatya-Merkez ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Merkez: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Akçadağ: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Arapgir: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Arguvan: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Battalgazi: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Darende: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Doğanyol: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Hekimhan: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Kale: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Kuluncak: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Pütürge: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece.”

 

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29 Ara 2023 - 10:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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