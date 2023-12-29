Malatyalılar dikkat! 273 sözleşmeli personel alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre çeşitli alanlarda sözleşmeli personel alacağını duyurdu. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak olan personel alımında yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın alım yapılacağı açıklandı.

Başvurular bugün itibariyle başlarken son başvuru tarihi ise 12 Ocak 2024 olarak açıklandı. Başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgeler İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saatlerş bitimine kadar teslim edilmesi gerektiği açıklandı.

Başvurularda istenilen belgeler, alım yapılacak kadrolar ve diğer tüm detaylara ulaşmak için TIKLAYIN…