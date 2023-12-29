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Deprem Uzmanından korkutan açıklama: O deprem 7 büyüklüğünde bekleniyordu! Risk devam ediyor

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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, 3 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara fay hattını işaret etti.
Deprem Uzmanından korkutan açıklama: O deprem 7 büyüklüğünde bekleniyordu! Risk devam ediyor mask
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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Kırklareli’nde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansına katıldı. Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen konferansta konuşan Moriwaki Marmara depremine karşı uyardı. Moriwaki, Türkiye’de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 büyüklüğünde olduğunu ifade ederek yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde Gemlik Körfezinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin aslında 7 büyüklüğünde beklediklerini belirten Moriwaki Marmara fay hattının rahatlamadığını söyledi.

Moriwaki Marmara Fay hattında hala güç olduğu belirterek, "Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı" dedi.

Depreme karşı Türkiye’de eğitimin olmadığına değinen Moriwaki, Japonya’da eğitimin anaokulunda başladığını aktardı. Moriwaki, "Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın’ deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz” diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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29 Ara 2023 - 10:14 - Gündem

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