Yeni yıla sayılı günler kala 2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. Zirvedeki film, 2 milyon sınırını aşan tek yapım oldu. İşte o liste…

2024’e sayılı günler kaldı. 2023 yılında Türkiye'de en çok izlenen filmlerin listesi yayınlandı. Zirveyi kapan film, listeyi okuyanları şaşırttı.

1) Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa

170.233.847 TL hasılat yapan film, tam 2.853.36 kişi tarafından izlendi.

2) Oppenheimer

187.344.889 TL hasılat yapan film, tam 1.700.723 kişi tarafından izlendi.

3) Atatürk 1881 - 1919 (1. Film)

1 milyon 608 bin 483 kişi tarafından izlenen film, 3’üncü sıraya yerleşti.

4) Fast X

137.022.627 TL hasılat yapan film, 1.577.429 kişi tarafından izlendi.

5) Ölümlü Dünya 2

1 milyon 419 bin 65 kişi tarafından izlenen film, 5’inci sıraya yerleşti.

6) Barbie

140.998.228 TL hasılat yapan film, 1.398.946 kişi tarafından izlendi.

7) Kutsal Damacana 4

75.264.923 TL hasılat yapan film, 1.147.111 kişi tarafından izlendi.

8) John Wick 4

89.082.399 TL hasılat yapan film, 1.050.239 kişi tarafından izlendi.

9) Çizmeli Kedi: Son Dilek

56.423.043 TL hasılat yapan film, 816.621 kişi tarafından izlendi.

10) İllegal Hayatlar

45.971.641 TL hasılat yapan film, 677.306 kişi tarafından izlendi.