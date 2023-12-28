Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

MALATYA ŞİDDETLİ DEPREMLE SARSILDI

Son dakika! Malatya az önce saat 12.34 sularında şiddetli bir depremle sarsıldı. Malatya 12.34 sularında şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremle sarsılan Malatya'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18599057/son-dakika-malatya-siddetli-depremle-sarsildi

YEŞİLYURT’TA NEDEN SÜREKLİ DEPREM OLUYOR?

Yaşanan son depremlerin ardından bölgede yaşayanların tedirgin olup sokaklara döküldüğü görülürken uzmanlar depremleri yorumlayarak bilgi verdi. Art arda meydana gelen depremlerin ardından Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal depremlerin artçı depremler olduğunu bildirerek BUSABAH Medya’ya önemli bilgiler aktardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18600569/yesilyurtta-neden-surekli-deprem-oluyor-yesilyurt-depremi-hangi-faydan-kaynaklaniyor

MALATYALILARDAN ASGARİ ÜCRET YORUMU YENİ ZAM BEKLENTİLERİ KARŞILADI MI?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Malatyalı vatandaşlarda yeni asgari ücretini yorumlarken, kimisi memnun kaldı kimisi az buldu kimisi de gelen zamlarla birlikte yeni asgari ücret zammının eriyeceğini söylediler. İşte asgari ücrete gelen zam yorumları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18600837/malatyalilardan-asgari-ucret-yorumu-yeni-zam-beklentileri-karsiladi-mi

MALATYA’DA SON DEPREMDE ZARAR GÖREN BİNALAR VAR

Malatya’da, öğle saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde biri ağır diğeri orta hasarlı iki binanın kolonlarında açılmalar meydana geldi. Binaların bulunduğu caddeler trafiğe kapatılırken, uzman ekiplerin binalarda inceleme yapacağı belirtildi. Hasar alan binaların mahalle sakinlerini korkuttuğu bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18602285/malatyada-son-depremde-zarar-goren-binalar-var

EVLİYA ÇELEBİ'NİN GÖZLEMLERİYLE MALATYA'NIN 17. YÜZYILDAKİ DURUMU

Evliya Çelebi'nin 17. yüzyıl Malatya'sına dair Seyahatnamesi, dönemin şehir yaşantısını canlı bir şekilde yansıtan önemli bir kaynak. Çelebi'nin gözlemlerine dayanan bu metin, Malatya'nın çeşitli yönlerini detaylı bir şekilde betimliyor. İşte, Evliya Çelebi'nin gözlemleriyle Malatya'nın 17. yüzyıldaki durumu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18603110/evliya-celebinin-gozlemleriyle-malatyanin-17-yuzyildaki-durumu

NACİ GÖRÜR'DEN YEŞİLYURT DEPREMİ SONRASI MALATYA AÇIKLAMASI

Dün saat 10.55’te Doğanşehir’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 12.34’te Yeşilyurt’ta AFAD tarafından 4.6 olarak açıklanan bir deprem daha meydana geldi. Uzmanlar ardı ardına yaşanan depremleri yorumlarken Prof. Dr. Naci Görür de MTA haritasında görünmeyen bir fay olabileceğine dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18603165/naci-gorurden-yesilyurt-depremi-sonrasi-malatya-aciklamasi

BUGÜNKÜ MALATYA DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇTI?

Malatya’da bugün yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi birkaç revizeden sonra 4.6 olarak bildirdi. Sarsıntıyı hissedenler depremin daha büyük olduğunu ifade ederken uzman isim ise sabah yaşanan o sarsıntının şiddetini açıkladı. İşte 4.6 büyüklüğündeki depremin asıl şiddeti…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18604344/bugunku-malatya-depreminin-siddeti-kacti-afad-ve-kandilli-46-dedi-ama

YIL SONU GELDİ, KONUTLAR TESLİM EDİLECEK Mİ? BAKAN ÖZHASEKİ NE DEDİ?

Malatya’da yapımları devam eden TOKİ konutlarının yaklaşık 5 bin adetinin yıl sonuna kadar teslim edileceği ifade ediliyordu. Yılın bitmesine 3 gün kaldı ancak herhangi bir teslim haberi verilmedi. Peki, konutlar ne zaman teslim edilecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ne dedi?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18604683/yil-sonu-geldi-konutlar-teslim-edilecek-mi-bakan-ozhaseki-ne-dedi