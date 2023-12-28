24 yaşındaki askeri personel intihar etti

Nevşehir'de geçtiğimiz salı günü Güzel Yurt Mahallesi, Duygulu Sokak'ta meydana gelen trajik bir olayda, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki askeri personel Onur Kılıç, beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Olayın hemen ardından, silah sesini duyan Onur Kılıç'ın eşi, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.
Ağır yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olay, askeri personelin ani intihar girişimiyle ilgili detayları araştıran yetkililer tarafından incelenmeye devam ediyor.
Onur Kılıç'ın vefatı, ailesi, yakınları ve meslektaşları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, askeri personelin intihar nedeni henüz belirlenememiş durumda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.