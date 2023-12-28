28 Ara 2023 - 22:50 - Gündem

Herkes kaçtı, onlar yemeğe devam etti

Malatya'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme yemekte bir iş yerinde yakalanan çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.