Herkes kaçtı, onlar yemeğe devam etti

Malatya'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme yemekte bir iş yerinde yakalanan çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili ortaya çıkan yeni güvenlik kamera kaydında bir iş yerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı panik yansıdı.
Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si deprem ile birlikte masadan kalkarak hızla dışarı kaçarken, 2 kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemek yemeye devam etmeleri kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yemek yemeye devam eden 2 arkadaşın kısa süre sonra masadan kalkarak dışarı çıktığı görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.