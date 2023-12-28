Yıl sonu geldi, konutlar teslim edilecek mi? Bakan Özhaseki ne dedi?

Malatya’da yapımları devam eden TOKİ konutlarının yaklaşık 5 bin adetinin yıl sonuna kadar teslim edileceği ifade ediliyordu. Yılın bitmesine 3 gün kaldı ancak herhangi bir teslim haberi verilmedi. Peki, konutlar ne zaman teslim edilecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ne dedi?

Deprem bölgesinde devam eden konut inşaat çalışmaları depremzedelerin odağında. Bu kapsamda Malatya’da da bu yılın sonuna kadar konut teslimleri yapılacağı ifade edilmişti ancak bir gelişme yaşanmadı.

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Malatya’da 5 bin 228 konutun ve bin 298 köy evinin yıl sonuna kadar sahiplerine teslim edileceği belirtilmişti. Şehirde yapımı devam eden binlerce konut var. Toplamda il genelinde yaklaşık 95 bin afet konutu yapılması planlanıyor. Bu sayının içerisinde köy evleri de bulunuyor.

BAKAN ÖZHASEKİ: “BİRKAÇ GÜNE DAĞITMAYA BAŞLIYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki 2 gün önce yaptığı açıklamada, konuya açıklık getirdi. Bakan Özhaseki,

“Birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle deprem konutlarını dağıtmaya başlıyoruz. 50 bine yakın konutumuz hazırlandı. Her ay 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin konutu teslim edeceğiz. İnşaata başladığı tarihten itibaren ‘bir sene içerisinde teslim edileceğinin’ sözünü verdik. O bölgelerde 300 binden fazla evimizin ihalesini yaptık. İnşallah kısa sürede bunlar da bitecek”

sözlerine yer verdi.