Cinsel İstismar Davasında 23 Sanığa Yüksek Hapis Cezaları Verildi

Zonguldak'ta geçen yıl yaşanan ve büyük yankı uyandıran 14 yaşındaki iki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması olayının davasında 23 sanığa hapis cezaları verildi. Duruşmada hükmün açıklanması geri bırakılırken, tutuklu 8 sanık tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl başlattığı soruşturma sonucunda ortaya çıkan cinsel istismar olayında 23 şüpheli, fuhşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından yargılandı. Tutuklanan 14 şüpheli cezaevine gönderilmişti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklardan 7'si tahliye edilirken, davada yargılanan Volkan V. hükümle tutuklandı. Ancak, davada yargılanan 8 tutuklu sanık, mahkeme tarafından tahliye edildi. Davanın istinaf mahkemesine gönderilmesinin ardından 23 sanığın cezaları belirlendi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Erdinç Y., Cihan E. ve Yıldıray D. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Nazlıcan B. ile Hazalnaz K. ise "İnsan ticareti ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 25 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğuzhan K.'ya "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetten yoksun kılma" suçunun sabit görüldüğüne dikkat çekilerek 19 yıl hapis cezası verildi. Nuri K. da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Volkan V. da 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan beraat kararı verilirken çocuğa karşı cinsel istismar suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, 8 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Olayın ardındaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı