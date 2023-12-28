Şok Cinayetin Gözaltıları! Katil Zanlıları Tutuklandı, Detaylar Ortaya Çıkıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'ta kaybolan ve 24 Aralık'ta işkence edilerek ensesinden vurularak öldürülen Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüpheliler İsa D. ve iş ortağı Yüksel Ü., ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan bu iki şüpheli, cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği süreçte cezaevinde kalacaklar. Diğer şüpheli Bengül G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan cinayet, bölgede geniş çaplı bir soruşturmanın başlamasına neden oldu. olayla ilgili detaylar polis ve savcılık tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı