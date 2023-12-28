Şok Cinayetin Gözaltıları! Katil Zanlıları Tutuklandı, Detaylar Ortaya Çıkıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık'ta kaybolan ve 24 Aralık'ta işkence edilerek ensesinden vurularak öldürülen Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüpheliler İsa D. ve iş ortağı Yüksel Ü., ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan bu iki şüpheli, cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği süreçte cezaevinde kalacaklar. Diğer şüpheli Bengül G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaşanan cinayet, bölgede geniş çaplı bir soruşturmanın başlamasına neden oldu. olayla ilgili detaylar polis ve savcılık tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.