Motorlu Testere Kazası Acı Bir Olaya Neden Oldu: Yanlışlıkla Eşinin Kolunu Kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kıran Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, İbrahim G. isimli şahıs, evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesimi yaparken yanlışlıkla eşinin sol kolunu kesti. Yardım etmek isteyen Behiye G. (41), eşinin odun kesimi sırasında bir ucunu tutarken, İbrahim G.'nin dikkatsizliği sonucu kaza meydana geldi.
Kadın, kanlar içinde kalarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kadının durumuyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak detayları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.