Motorlu Testere Kazası Acı Bir Olaya Neden Oldu: Yanlışlıkla Eşinin Kolunu Kesti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kıran Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, İbrahim G. isimli şahıs, evinin bahçesinde motorlu testere ile odun kesimi yaparken yanlışlıkla eşinin sol kolunu kesti. Yardım etmek isteyen Behiye G. (41), eşinin odun kesimi sırasında bir ucunu tutarken, İbrahim G.'nin dikkatsizliği sonucu kaza meydana geldi.

Kadın, kanlar içinde kalarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kadının durumuyla ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatarak detayları ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı