Bugünkü Malatya depreminin şiddeti kaçtı? AFAD ve Kandilli 4.6 dedi ama!

Malatya’da bugün yaşanan ve çevre illerden de hissedilen depremi AFAD ve Kandilli Rasathanesi birkaç revizeden sonra 4.6 olarak bildirdi. Sarsıntıyı hissedenler depremin daha büyük olduğunu ifade ederken uzman isim ise sabah yaşanan o sarsıntının şiddetini açıkladı. İşte 4.6 büyüklüğündeki depremin asıl şiddeti…

Malatya’da bugün saatler 12.34’ü gösterdiğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Yeşilyurt Görgü merkezli bu depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi. AFAD ise 17 kilometre şeklinde bir veri paylaştı.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD, birkaç revizeden sonra depremin büyüklüğünü 4.6 olarak bildirdi ancak sarsıntıyı hissedenler depremin daha büyük olduğunu ifade etti. Hatta Şanlıurfa, Elazığ gibi çevre illerden de hissedilen depremin derinliği şüphe konusu oldu. Nitekim gün içinde depremin derinliği 1 kilometre olarak dahi bildirildi ancak sonra düzeltildi.

İŞTE DEPREMİN ŞİDDETİ

Öte yandan depremin büyüklüğünün yanında şiddeti merak konusu oldu. Çünkü aslında deprem şiddeti, sarsıntıyı daha fazla hissetmekle doğru orantılı. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli,

“6 Şubat tarihinde Çöşnük Fayı saat 10.26’da M=5,7 ve Doğanşehir Fay Zonu saat 10.37’de M=5,9 ile tetikleme sonucu çalışan fay mekanizmasının radyasyon (yayılım) yapan artçıları devam ediyor. Yırtılan fayın geometrisine bağlı olarak ana şok sonrası orta büyüklükte yerleşmeler (artçılar) olağandır. Saniyede/spektral ivme 1.75 gal olduğu için M=4,6’dan biraz fazla hissedildi. Şiddet ise 5.6’dır. Geçmiş olsun”

sözlerini aktardı.