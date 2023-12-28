Interpol Tarafından Aranan DEAŞ Üyesi Yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a mensup zanlıları yakalamak için bir operasyon düzenledi. Interpol tarafından mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ üyesi A.A.T., Kırıkkale'de gizlendiği evde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mavi bültenle arama kararı çıkaran ülke yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı