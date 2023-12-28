Bekçi Cinneti: Eşini Öldürüp Kendini Vurarak İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık TOKİ'de meydana gelen trajik olayda, 4 yıllık evli ve bir çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç, eşi Ayşe Oruç ile arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmanın ardından cinnet geçirdi. Yaşanan olayda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurarak öldürdü ve aynı silahı kullanarak intihar etti.
Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşanan trajik olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.