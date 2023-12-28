Bekçi Cinneti: Eşini Öldürüp Kendini Vurarak İntihar Etti

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık TOKİ'de meydana gelen trajik olayda, 4 yıllık evli ve bir çocuk babası olan çarşı ve mahalle bekçisi Orkun Oruç, eşi Ayşe Oruç ile arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışmanın ardından cinnet geçirdi. Yaşanan olayda Orkun Oruç, eşini tabanca ile vurarak öldürdü ve aynı silahı kullanarak intihar etti.

Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çiftin cenazeleri Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşanan trajik olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı