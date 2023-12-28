Filistinli baba: “Al bu bisküviyi de cennete götür”

İsrail'in 83 gündür devam eden saldırıları, Filistin topraklarında büyük acı ve dramalara neden oluyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin vurduğu Gazze Şeridi'nde, bugün Han Yunus kentinde yaşanan trajik bir olay yürekleri dağladı.

Oğlu için bisküvi almak üzere dışarı çıkan Filistinli bir baba, İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı altında eve döndüğünde oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Görüntülerde, baba elindeki bisküviyi oğlunun eline koyarak,

"Al bu bisküviyi de cennete götür"

dedi.

O anlar, Filistinli babanın yürek burkan çığlığı ve gözyaşları ile dolu ifadeleriyle dünya genelinde büyük bir duygu yüklü izleyici kitlesi buldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle can kaybının sürekli arttığı bölgede yaşanan bu trajik olay, uluslararası kamuoyunu bir kez daha Filistin halkının acılı yaşantısıyla yüzleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı