28 Ara 2023 - 20:09 - Asayiş

445 FETÖ iltisaklı emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.