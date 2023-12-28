Mahsur Kalan Araçlar Çığ Altından Çıkarılıyor

Van'da, 1 hafta önce başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Van-Bahçesaray karayolu üzerinde mahsur kalan araçlardan biri, çığ altında kalmış olarak bulundu. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde düşen çığlar nedeniyle kara saplanan araç sahipleri, bölgeye ulaşan Karayolları ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarına başladı.

Cuma günü Van'dan Bahçesaray'a gitmekte olan Şahin Sabırlı ile birlikte 3 araç, Karabet Geçidi'ni geçtikten hemen sonra kar ve tipiye yakalanarak yolda saplandı. Çığ riski nedeniyle terk edilen araçlardan biri, bugün yapılan çalışmalar sonucunda çığ altından çıkarıldı. Ancak diğer aracın uçurumdan yaklaşık 20 metre aşağıda olduğu tespit edildi.

Şahin Sabırlı, yaşanan olayı şu şekilde aktardı:

"Uzun çabalarımız sonucu tüneli geçtikten sonra buraya geldiğimizde kara saplandık. Osman Küncü aracımı çekerken önümüze çığ düştü. Biz de arabalarımızı bırakarak Nazmi Sabırlı'nın aracı ile Bahçesaray’a gittik. İsmail Küncü, eşi ve 2 arkadaşı minibüste kaldı. İlçeye geldiğimizde yetkililere haber verdik. Minibüste kalan vatandaşlar daha sonra yaklaşık 9 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaştılar."

Çalışmaların devam ettiği bölgede, kara saplanan ve çığ altında kalan diğer aracın çıkarılması için ekiplerin çabaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı