16 Yaşındaki Genci Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'ın merkez Siteler Mahallesi Sebze Hali içerisinde gerçekleşen trajik olayda, 16 yaşındaki Abdullah El Hamud'u bıçaklayarak öldüren şüpheli İsmail Mustafa Akkı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Şüpheli, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyede gerçekleştirilen mahkemede, İsmail Mustafa Akkı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önceki gün yaşanan olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.
16 yaşındaki genç Abdullah El Hamud'un ölümüyle sonuçlanan bu üzücü olay, Adıyaman'da halk arasında büyük üzüntü yaratmıştır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.