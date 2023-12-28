Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 28 Şüpheli Yakalandı, Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi de operasyon sonucunda yakalandı.

Samsun polisi, bu tür operasyonlarla şehirdeki uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı