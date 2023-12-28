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Otomobil Bariyere Çarptı, 4 Kişi Yaralandı

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Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, F.T. idaresindeki 58 BV 799 plakalı otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü F.T. ile araç içinde bulunan N.D., N.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Otomobil Bariyere Çarptı, 4 Kişi Yaralandı mask
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Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, F.T. idaresindeki 58 BV 799 plakalı otomobilin bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü F.T. ile araç içinde bulunan N.D., N.Y. ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle müdahale edildi. Otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekipler tarafından kurtarılarak, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, olay yerindeki ekipler tarafından alınan önlemlerle trafiğin düzenlenmesi sağlandı. Trafik kazalarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas-Kayseri karayolu, Mescitli köyü, trafik kazası, yaralı, bariyer, kaza

28 Ara 2023 - 19:58 - Asayiş

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