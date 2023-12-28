İhbar Üzerine Durdurulan Araçta Gizlenen Madde Ortaya Çıktı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ankara plakalı araçta uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurulan araçta doğrudan uyuşturucu bulunmazken, şahısların itirafları olayın aslını ortaya çıkardı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolünde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Ancak araçta uyuşturucu madde bulunmamasına rağmen, şüpheli A.B.'nin emniyete gelerek uyuşturucuyu yol kenarına attığını beyan etmesi üzerine TEM Otoyolu üzerinde detaylı bir araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, aracın sağ ön cam kısmından atılan 2 parça halinde toplam 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli A.B. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli S.Ş. (49) ise yakalanarak adli makamlara sevk edildi. S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadelede alınan bu başarılı sonuç, polisin ihbarlara duyarlılık göstererek suçla etkili bir şekilde mücadele ettiğini gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı