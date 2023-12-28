13 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Firari Bağ Evinde Yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Onikişubat İlçesindeki Motorlu Asayiş Timi tarafından uyuşturucu suçundan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, firar eden ve 13 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.N (30) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Selimiye Mahallesi'nde bir bağ evinde saklanırken jandarma ekipleri tarafından baskınla ele geçirildi.

Kahramanmaraş Yerel İlamat Masası tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan R.N'nin saklandığı duyumu alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde, şahıs Selimiye Mahallesi'nde bulunan bağ evinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından Türkoğlu L2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Operasyon, jandarmanın etkili çalışmaları ve duyarlı vatandaşların bilgi paylaşımlarıyla uyuşturucu suçlarıyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı