Öğrencilerden Konteyner Kentteki Miniklere Yılbaşı Sürprizi

Hatay'ın depremle sarsılan İskenderun ilçesinde, Sahil Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, kendi hazırladıkları 80 giysi ve kuklaları Atakaş Konteyner Kent'te eğitim gören minik öğrencilere yılbaşı dolayısıyla hediye etti. Lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, minik öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

İskenderun Koodinatör Kaymakamı Ceyhun Denli, İskenderun Koordinatör Kaymakamı Miyase Demirkopan ve İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz'ın katılımıyla gerçekleşen hediye dağıtım etkinliğinde, minik öğrenciler, liseli ablalarının özenle hazırladığı hediyelerle sevindiler. Etkinlik sonrasında lise öğrencileri, çocuklara palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinlikleriyle de keyifli anlar yaşattılar.

İskenderun Koordinatör Kaymakamı Ceyhu Denli, organizasyonun güzellik dolu bir etkinlik olduğunu belirterek,

"Liseli gençlerimizin hediyeleriyle konteyner kentteki çocuklar, çok mutlu oldular. Bu organizasyon için liseli kız öğrencilerimize teşekkür ederiz"

dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz da, yeni yılın başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinlikle konteyner kentteki çocuklara katkı sağlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı