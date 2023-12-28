Otomobil Uçuruma Yuvarlandı, Ardından Alev Aldı: 4 Yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü köyü mevkinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandı ve ardından alev aldı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücü H.E.'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, otomobilin alev almasıyla birlikte yangın büyüdü.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar acil sağlık hizmeti almak üzere hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri alev alan aracı söndürme çalışmalarına hemen başladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı ve araç kül oldu. Ekipler, olayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, kaza nedeniyle oluşan maddi hasarın yanı sıra yaralıların sağlık durumu da yakından takip ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı