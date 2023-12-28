Malatya’da dereceye giren okullar belli oldu

Turnuvada derece elde eden okullar şu şekilde sıralandı:
Göztepe Anadolu Lisesi
Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi
Malatya Spor Lisesi
Özel 14 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Genç futbolcuların sergilediği yetenekli performanslar ve fair-play anlayışı, turnuvanın renkli geçmesine katkı sağladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların öğrencileri ve takımları başarılarıyla gurur yaşarken, sporun birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.