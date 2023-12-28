Malatya’da dereceye giren okullar belli oldu

Turnuvada derece elde eden okullar şu şekilde sıralandı:

Göztepe Anadolu Lisesi

Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi

Malatya Spor Lisesi

Özel 14 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç futbolcuların sergilediği yetenekli performanslar ve fair-play anlayışı, turnuvanın renkli geçmesine katkı sağladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların öğrencileri ve takımları başarılarıyla gurur yaşarken, sporun birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıktı.