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Malatya’da dereceye giren okullar belli oldu

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Malatya'da düzenlenen okullar arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları, Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde heyecan dolu anlara sahne oldu. Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren okullar belirlendi ve sporcular ödüllerini aldı.
Malatya’da dereceye giren okullar belli oldu mask
Malatya’da dereceye giren okullar belli oldu
Malatya’da dereceye giren okullar belli oldu
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Turnuvada derece elde eden okullar şu şekilde sıralandı:

Göztepe Anadolu Lisesi

Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi

Malatya Spor Lisesi

Özel 14 Mart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Genç futbolcuların sergilediği yetenekli performanslar ve fair-play anlayışı, turnuvanın renkli geçmesine katkı sağladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okulların öğrencileri ve takımları başarılarıyla gurur yaşarken, sporun birleştirici gücü bir kez daha ortaya çıktı.

 
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28 Ara 2023 - 17:59 Malatya- Spor

Muhabir  Recep Bağdat

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