Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aydemir’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Cevval Sokak, Arda Apartmanı, No: 2/2, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sabri Karcı’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Caddesi, Irmak Sitesi, C-Blok, No: 41/3/15, Yeşilyurt,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Seydo Aksüt’ün taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Karagözlü Caddesi, Yakamoz Sitesi, B-Blok, No: 6/2/19, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saime Sağır’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat AK, Anakent Sitesi, A-Blok, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Darende Ağılbaşı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Korkmaz’ın taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende,
68 yaşında vefat eden ve Osmaniye Mezarlığına defnedilen Lütfiye Aslangören’in taziye adresi: Osmaniye,
89 yaşında vefat eden ve Alibaba Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Gökçe’nin taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Evliyağlu Sokak, No: 65, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Kınık’ın taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir,
73 yaşında vefat eden ve Güzelyurt Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Hüseyin Çavuş’un taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan”.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.