- Ekonomi

Hesaplarınızı kontrol edin Emeklilere ödemeler yapılacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan emeklilere yapılacak olan 5 bin TL’lik ödeme hakkında bilgi verdi. Çalışan emeklilere 5 bin TL’nin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emeklilere hayırlı olmasını diledi.
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Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın açıklamalarına göre yarın, 29 Aralık Cuma günü çalışan emeklilere 5 bin TL’lik ödemeler yapılacak. Bakan Işıkhan haberi, “Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diyerek bildirdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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28 Ara 2023 - 17:37 - Ekonomi

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