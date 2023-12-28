28 Ara 2023 - 17:37 - Ekonomi

Hesaplarınızı kontrol edin Emeklilere ödemeler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan emeklilere yapılacak olan 5 bin TL’lik ödeme hakkında bilgi verdi. Çalışan emeklilere 5 bin TL’nin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, emeklilere hayırlı olmasını diledi.