Naci Görür'den Yeşilyurt depremi sonrası Malatya açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremleri yorumlayarak “Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum” dedi.

“BU FAY MALATYA FAYINA PARALEL”

Görür bir fay hattının olabileceği çıkarımını yaparak, “Malatya Görgü-Yeşilyurt’ta 4,7 deprem oldu. Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum. Sanıyorum burada Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı- Doğanşehir arasında aktif bir fay var (Şekil). Bu fay Malatya Fayına paralel. Belki de Doğanşehir Fayı bu alanlara uzanıyor. Geçmiş olsun” diyerek açıkladı.