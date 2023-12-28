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Naci Görür'den Yeşilyurt depremi sonrası Malatya açıklaması

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Dün saat 10.55’te Doğanşehir’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün saat 12.34’te Yeşilyurt’ta AFAD tarafından 4.6 olarak açıklanan bir deprem daha meydana geldi. Uzmanlar ardı ardına yaşanan depremleri yorumlarken Prof. Dr. Naci Görür de MTA haritasında görünmeyen bir fay olabileceğine dikkat çekti.
Naci Görür'den Yeşilyurt depremi sonrası Malatya açıklaması mask
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Prof. Dr. Naci Görür yaşanan depremleri yorumlayarak “Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum” dedi.

“BU FAY MALATYA FAYINA PARALEL”

Görür bir fay hattının olabileceği çıkarımını yaparak, “Malatya Görgü-Yeşilyurt’ta 4,7 deprem oldu. Mevcut MTA canlı fay haritasında bir yüzey kırığı gözükmemesine rağmen ben burada son aylardaki depremleri yerine koydum. Sanıyorum burada Malatya-Yeşilyurt-Görgü/Seyituşağı- Doğanşehir arasında aktif bir fay var (Şekil). Bu fay Malatya Fayına paralel. Belki de Doğanşehir Fayı bu alanlara uzanıyor. Geçmiş olsun” diyerek açıkladı.

 
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28 Ara 2023 - 17:32 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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