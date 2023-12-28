Evliya Çelebi'nin gözlemleriyle Malatya'nın 17. yüzyıldaki durumu

O dönemde Malatya, Maraş Eyaleti'nde sancakbeyi merkezi konumunda ve geniş olmayan bir kalesi bulunmaktaydı. Pazar yeri surların dışında yer alırken, toplam 5 bin 265 adet kârgir yapı, şehirdeki ileri gelenlerin, eşrafın ve halkın evlerini oluşturuyordu.

Şehrin dış mahallelerinde kale duvarı bulunuyordu; ancak köşe başlarında kapılar bulunup, geceleyin kapatılmaktaydı. Halkın Türk, Kürt ve Ermenilerden oluştuğu Malatya'da, toplam 32 mahalle bulunuyor ve 7 mahallede Ermeniler yaşıyordu.

Malatya'nın dikkat çeken yapısı arasında görülmeye değer kale ve Paşa Hanı yer almaktaydı. 12 camii, 20 mahalle mescidi ve 7 kilise ile şehir, dini çeşitlilik açısından zengindi. Eğitim kurumları arasında medreseler, dârülkurrâlar ve dârülhadisler bulunuyordu

Şehirdeki çarşılar, bakımlı ve bayındır sultan çarşıları olarak nitelendirilirken, Kara ve deniz tüccar hanları, altı adet garip bekar hanı ve donanımlı saf su sebilhaneleri şehirdeki ticaret ve su ihtiyacını karşılıyordu.

Malatya'nın su kaynakları, Kömür Dağları'ndan ve Deyr-i Mesih gözünden geliyordu. 7adet hamamı, 2 bin adet su kuyusu ve güzel havasıyla Malatya, şehir yaşantısı için gerekli olan tesislere sahipti.

Şehirdeki nehirlerin sayısı dört tarafında büyüklü küçüklü 17 adet olup, genel olarak Malatya'nın havası oldukça güzeldi. Halkın giyim tarzları maddi durumlarına bağlı olarak değişiklik gösterirken, beyaz pamuk ipliği ve bezi şehrin meşhur ürünlerindendi.

Malatya'da meslekler arasında bağcılık ön plandaydı ve şehir, yüzlerce tür mahsulat ile geçimini sağlamaktaydı. Sağlık alanında ise yedi dükkân usta cerrahı bulunuyordu. Şehrin erkekleri sağlam yapıya sahipken, gençleri sevimli ve güzel yüzlü, halkı iyi huylu ve garip dostudur.

Malatya'nın nimetleri boldu ve şehir, mamur ve şen bir atmosfere sahipti. Bahar mevsiminde Aspuzu bağlarına göç eden Malatyalılar, şehirdeki güzellikleri Aspuzu'da da bulurlar. Malatya Şehri'nin güzelliklerinden biri olan Aspuzu, şehirdeki yapıların sayısını aşan güzel yapılarıyla dikkat çeker.

Sonuç olarak, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Malatya'nın 17. yüzyıldaki zengin kültürünü, mimarisini ve yaşantısını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

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