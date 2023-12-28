- Spor

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası aday kadrosuna çağrıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadroya çağrıldı.
Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası aday kadrosuna çağrıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fas Milli Takımı’nın, Afrika Uluslar Kupası için belirlediği aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcusu Hakim Ziyech de yer aldı. Fildişi Sahilleri’nde düzenlenecek olan turnuva, 13 Ocak ile 11 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Fas’ın turnuvadaki ilk rakibi ise 17 Ocak’ta oynanacak müsabakada Tanzanya olacak.

Aday kadroda, Ziyech'in yanı sıra geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Roman Saiss de yer buldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası

28 Ara 2023 - 17:04 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL