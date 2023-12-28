Hakim Ziyech kadroda yer almadı

Galatasaray’ın yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.
İstanbul’da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:
"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.