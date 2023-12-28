- Spor

Hakim Ziyech kadroda yer almadı

ABONE OL Google News Sayfamız

Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Angelino kadroda yer almadı.
Hakim Ziyech kadroda yer almadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray’ın yarın Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.

İstanbul’da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Turkcell Süper Kupa, fenerbahçe, galatasaray, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, fernando muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Mateus Tete, Cedric Bakambu, Ali Turap Bülbül, Lucas Torreira, Ali Yeşilyurt, Halil Dervişoğlu, Hamza Akman, Efe Akman, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, kazımcan karataş, Barış Alper Yılmaz

28 Ara 2023 - 17:02 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL