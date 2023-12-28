28 Ara 2023 - 17:02 - Spor

Hakim Ziyech kadroda yer almadı

Turkcell Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da müsabaka öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Angelino kadroda yer almadı.