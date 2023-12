Başkan Çınar Yemek Fabrikasını gezdi

Yeşiltepe’de üç bin metrekarelik kapalı alanda hizmete sunulan Yeşilyurt Belediyesi Yemek Fabrikası’nda; idari bölümler, misafir ağırlama mekânları, dört adet soğuk hava deposu, et işleme birimi, bulaşıkhane, sebze doğrama alanı, pasta imalat birimi, yöresel imalat birimi, personel yemekhanesi, sosyal tesislere ait depo, yemek yükleme alanları, pazarlama birimi, bay-bayan duş alanları ile mescitlerin yanı sıra tuvaletler ve dinlenme alanları bulunuyor.

GÜNLÜK KAPASİTE 50 BİN

Temiz, düzenli ve modern bir ortama sahip Yeşilyurt Belediyesi Yemek Fabrikasında alanında deneyimli aşçılar tarafından hijyenik şartlarda hazırlanacak yemek menüleri, talepte bulunan fabrikalar, kamu, kurum ile özel şirketlere gönderilecek. Günlük yemek kapasitesi 50 bin olan Yemek Fabrikasının büyük bir kısmı tamamlanırken, yakın bir zamanda düzenlenecek törenle kapılarını Malatyalılara açacak. Yemek Fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, fabrika içerisindeki bölümleri tek tek gezerek usta ve aşçılarla sohbet edip çalışmaları yerinde inceledi.

BÜYÜK KISMI TAMAMLANDI

Yemek Fabrikasının Malatya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “6 Şubat depremlerinde ağır hasar alıp yıkılan Çırmıhtı’daki yemek fabrikamızın yerine Yeşiltepe’de daha modern ve daha konforlu bir yemek fabrikasını kurduk, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çırmıhtı’daki yemek fabrikamızdan çıkardığımız malzemelerimizin yanı sıra eklenen diğer yan üniteler ve temin ettiğimiz sağlam ve dayanıklı malzemelerle birlikte üzerinde titizlikle çalıştığımız yemek fabrikamızın büyük bir kısmı tamamlandı, yakın bir zamanda açılışını yaparak hemşehrilerimizin, fabrikalarımızın, kamu, kurum ve özel şirketlerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

“YEMEK İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA BÜYÜK KATKI SUNACAK”

Yemek Fabrikasının farklı fonksiyonel alanlarıyla birlikte bu tür yatırımlara örneklik teşkil edecek değerli bir yatırım olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Malatya’nın yeniden imar ve inşa sürecine bu tür özel yatırımlarla katkı sunmaya çalışıyoruz. Şehrimizin ve çevre illerimizin deprem bölgesinde olması münasebetiyle yaşayabileceğimiz sıkıntılı günlerde yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük katkı sunacak olan tam kapasiteli yemek fabrikamızı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç bin metrekarelik kapalı alana sahip, içerisinde her türlü ayrıntının en ince noktasına kadar düşünülüp uygulandığı yemek fabrikamızda alanında deneyimli aşçılar tarafından hazırlanacak olan farklı yemek çeşitleri aynı anda hazırlanıp talep edilen noktaya ulaştırılacaktır. Uzman ve deneyimli idarecilerimizin kontrolünde gerçekleştirilen sistemli ve planlı çalışmalar neticesinde burası şehrimizin ve bölgemizin yemek ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Hijyenik, temiz ve düzenli bir ortama sahip yemek fabrikamız günlük 50 bin kişilik yemek kapasitesiyle birlikte bölgemizin en yüksek kapasitesine sahip yemek fabrikaları arasında yerini alacaktır” dedi.

“BÖLGEMİZDEKİ TALEPLERE KARŞILIK VERMEK ADINA KURDUK”

Başkan Çınar deprem durumlarında da fabrikanın işlevsel olacağını bildirerek, “Bilindiği üzere büyük bir deprem felaketi yaşadık. Depremin yaşandığı günlerde öncelikle yemek ihtiyacı ön plana çıkmıştı, Rabbim bu tür afetlerden hepimizi korusun ve muhafaza etsin, yemek fabrikamızı gerek bu tür durumlardaki yemek ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekse de bölgemizdeki taleplere karşılık vermek adına kurduk. Et işleme tesisinden yöresel yemek hazırlama noktalarına, soğuk hava depolarından pasta imalat mekânlarına, misafir ağırlama noktalarından idari birimler ve pazarlama alanlarına kadar bir yemek fabrikasında olması gereken her şey burada düşünüldü, planlandı ve hayata geçirildi. Burası tam anlamıyla faaliyete geçtiği anda bir günde 50 bin kişilik yemek aynı anda hazır olacak ve talep edilen noktaya sevkiyatı yapılacaktır. Biz Yeşilyurt’u geliştirmeye, her alanda büyütmeye devam ediyoruz. Milletimize hizmet sevdamız asla bitmeyecektir, her anımızı çalışmayla, üretmeyle ve bölgemize katma değer katacak eserler ve yatırımlarla devam ettireceğiz. Yemek Fabrikamızda özel eserlerimiz arasında yerini alırken, planlı, sistemli ve sürekli denetlenen bir yönetim tarzıyla birlikte ilçemizin hem bugünlerine hem de geleceğine değer katan yatırımlardan bir tanesi oldu. Fabrikamızın bu seviyeye ulaşmasında emek sunan, alın teri döken, gece gündüz demeden çalışan mesai arkadaşlarımıza ve şirket yetkililerine teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık, çok güzel modern bir tesisi hep birlikte el ele vererek ilçemize kazandırdık. Şehrimize, bölgemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN