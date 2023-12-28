28 Ara 2023 - 14:42- Ekonomi

Malatyalılardan asgari ücret yorumu Yeni zam beklentileri karşıladı mı?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Malatyalı vatandaşlarda yeni asgari ücretini yorumlarken, kimisi memnun kaldı kimisi az buldu kimisi de gelen zamlarla birlikte yeni asgari ücret zammının eriyeceğini söylediler. İşte asgari ücrete gelen zam yorumları…