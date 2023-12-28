Malatyalılardan asgari ücret yorumu Yeni zam beklentileri karşıladı mı?

Asgari ücretin açıklamasıyla birlikte Malatya sokaklarının nabzını tutan Busabah Medya ekibi, vatandaşlara mikrofon uzattı. Gelen zamdan bazı vatandaşlar memnun kalırken, bazıları ise yetersiz olduğunu söyledi. Ortak yorum ise, zamlı asgari ücret ceplerine girmeden temel gıda başta olmak üzere diğer tüketim malzemelerine zam gelme endişesi oldu.
Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar bu durumu değerlendirdi. İşte vatandaşın asgari ücret yorumu:
“ASGARİ ÜCRET 17 BİN TL OLDU AMA NEYE YETECEK”
Özcan Topal adlı vatandaş,
“Asgari ücret 17 bin TL oldu ama neye yetecek. Her şeye zam geldiği için bir önemi de kalmadı. Ne asgari ücrete zam gelsin ne de diğer zamlar gelsin. Kiraları düşününce yine yetmiyor. Az önce elektrik faturasını ödedim, akşamdan akşam evdeyiz ama 350 TL fatura geldi. Daha bunun doğal gaz, su faturaları da ayrı gelecek. Mutfak masraflarına zaten yetişemiyoruz”
ifadelerine yer verdi.
“EN AZ 19 BİN TL ZAM GELMELİYDİ”
Hacı Gündüz ise,
“Hiç iyi bir zam olmadı. Her şeye zam geliyor. Faturalara, yiyeceğe, içeceğe her şeye zam geldi. Asgari ücrete en az 19 bin TL zam gelmeliydi. Bugün bir kira 15 bin TL olmuş, en düşük kira 7 bin 500 TL oldu. Önce bu kira fiyatlarını düşürsünler sonra zam yapsınlar. Daha sonra ekonomiyi düzeltsinler işte o zaman yeter”
dedi.
“ASGARİ ÜCRET BEKLEDİĞİMDEN FAZLA GELDİ”
Münir Şimşek,
“Asgari ücret beklediğimden fazla geldi. Ben 15 bin 500 TL bekliyordum. Şu an için güzel bir rakam ama asgari ücrete orantılı olarak bir şeye zam geleceği için pek önemi kalmayacak. İnşallah her şey güzel olur”
sözlerine ekledi.
“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ”
Seda Ceyda,
“İnanın emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Otobüs olmadığı için 45 dakikadır yol yürüyorum işe gidiyorum, aynı şekilde iş çıkışı da 45 dakika yürüyeceğim. Bir de üstüne 8 buçuk saat çalışacağım ve emeklerimin karşılığını alamıyorum. Kiralar 15 bin TL oldu, 17 bin neye yetecek. Ya kiralar düşecek ya da enflasyon düşecek ki rahat geçinebilelim”
şeklinde konuştu.
“YENİ ASGARİ ÜCRET VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN”
İsmini vermek istemeyen bir vatandaş,
“Asgari ücret 17 bin TL oldu ama yarın öbür gün yüzde 150 zam gelecek. Ne anladım ben bu işten. Hiçbir şeye zam gelmesin asgari ücrette sabit kalsaydı. Bir kira parası 15 bin TL olmuş, önce kiraları düşürsünler sonra vatandaş geçinebilsin. Yeni asgari ücret vatana millete hayırlı olsun”
ifadelerini kullandı.
“EN AZ 30 BİN TL ZAM OLMASI LAZIMDI”
Mehmet Demiryol ise,
“Gelen zam yeterli değil. 10 bin TL’den aşağı ev kirası yok, 17 bin TL kime neye yetecek. Bir kilo et 500 TL, bal 500-600 TL olmuş. Bunları yemek lüks oldu. İnsanlar yumurta ekmek dışında bir şey yiyemeyecek. Bir deprem yaşadık, zaten zedelenmişiz. Bizi daha fazla yıpratmasınlar. Şu anki şartlara göre, asgari ücret en az 30 bin TL zam olması lazımdı”
açıklamalarında bulundu.
“BEKLENENİN ÜSTÜNDE BİR ÜCRET VERDİLER”
Kadir Gürmen,
“Kiralar bu kadar pahalı olmazsa bu asgari ücret yeterli. Beklenenin üstünde bir ücret verdiler. Biz kendi kendimize bunu yapıyoruz. Devlet demiyor ki fahiş fiyatlarla kira verin. Sadece kiralar değil, her şey pahalı. Daha asgari ücret komisyonu toplanmadan zamlar gelmeye başladı. Yiyecekten giyeceğe, mazottan kiralara kadar birçok şeye zam geldi. Bizim milletimiz fırsat kolluyor. 5 litrelik bir su 20 TL’ye satılıyor. Bir kilo peynir 160 TL oldu. Etin kilosu 400 TL oldu. Ben kendim köylüyüm, hayvanım olduğu için peynir, yağ, süt almamıza gerek kalmıyor. Ama alanlar ne yapsın? Devlet çabalıyor ama insanlarımız fırsatçılık yapıyor”
dedi.
“FAKİR FUKARA BU PARAYLA GEÇİNEMİYOR”
Sami Varol,
“Ev kiraları olmuş 20 bin TL, nasıl geçinecekler asgari ücretle. Ne asgari ücret artsın ne kira fiyatları artsın ne de pahalılık artsın. Asgari ücret 100 bin TL olsa da buna karşılık her şeye zam gelecek. Fakir fukara bu parayla geçinemiyor”
diye konuştu.
“ZOR BİR GEÇİM KAYNAĞI”
Yüksel Ceylan da,
“Asgari ücret çoğu insan için zor bir geçim kaynağı. Çünkü 10-15 bin TL ev kirası verip de 17 bin TL’ye geçinmek zor. Asgari ücrete zam geldi, doğal gaza 2 bin ödeniyorsa şimdi 4 bin ödenecek. Cumhurbaşkanımız ekonomiye dur demezse, asgari ücret 30 bin TL olsa da işe yaramayacak”
sözlerini kullandı.
“BEKLENTİMDEN AZ GELDİ”
Mustafa Tor ise,
“Asgari ücrete gelen zammı az buluyorum. Beklentimden az geldi çünkü bir ev kirası 11 bin TL olmuş. Hayat standartlarını sağlayacak bir miktar değil. Yine her ay borçlu geçecek. Bir sosyal hayatı olmayacaktır. En az 20 bin TL olmalıydı ki bir aile geçinebilsin”
açıklamalarına yer verdi.
“GÜZEL BİR ÜCRET OLDU”
Yasin Kural,
“Beklediğimden daha fazla bir zam oldu. Güzel bir ücret oldu. 16 bin 500 TL gibi bir fiyat bekliyordum ama 17 bin oldu. Hiçbir zaman asgari ücrete gelen zamma memnun olunmadı ama iyi bir fiyat bence. Yeni asgari ücretle bir aile rahatlıkla geçinebilir. Malatya sadece kiralar konusunda biraz aşırıya kaçtı”
şeklinde konuştu.
“ÖNEMLİ OLAN ALIM GÜCÜNÜN YÜKSELMESİ”
Vatandaş Muharrem Hoca,
“Asgari ücrete gelen zammı doğru bulmuyorum. Çünkü her şeye zam geliyor. Önemli olan alım gücünün yükselmesi. Rakam olarak büyümüş ama alım gücü sıfır olması hoş bir şey değil. Bu hayat şartlarında asgari ücret 40 bin TL olsa ne olur. Yaptıkları yasalar bir avuç azınlığa, geri kalan çoğunluğu da süründürüyorlar. Kiraların artması ev sahibinin meselesi değil, yönetimden kaynaklanıyor. Bizi yönetenler utansınlar”
ifadelerini kullandı.
“EL ELE VEREREK BU ENFLASYONDAN KURTULURUZ”
Mehmet Koyuncu ise,
“Asgari ücretin 17 bin TL olması çok iyi oldu. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. İş verenler elini taşın altına koymalı. Çünkü her dönem geçim sıkıntısı artıyor. Yeni asgari ücrette çalışanların memnuniyet duyması lazım. Tabi ki gönül ister ki daha fazla iyi olsun. Halk arasında tahmin edilen fiyattan daha iyi fiyat geldi. İnşallah el ele vererek bu enflasyondan kurtuluruz. Paramız enflasyon altında ezildiği için bizlere düşük geliyor”
sözlerine ekledi.
“HERKESİN GEÇİNEBİLECEĞİ BİR MİKTAR OLABİLİRDİ”
Ayşenur Aydoğan adlı vatandaş,
“Asgari ücret arttıkça bizim yaşam standartlarımız bir o kadar düşüyor. Asgari ücrete zam geldiği oranda aslında her şeye zam gelemezse, herkesin geçinebileceği bir miktar olabilirdi. Ancak her şey akabinde bir o kadar arttığı için maalesef geçinebilinecek bir para değil. Bu konuda biraz muzdaripiz”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.