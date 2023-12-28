Yeşilyurt’ta neden sürekli deprem oluyor? Yeşilyurt depremi hangi faydan kaynaklanıyor?

Dün Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yaklaşık 26 saat sonra Malatya Yeşilyurt’ta 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Prof. Dr. Mehmet Önal BUSABAH Medya’ya yaşanan depremler hakkında açıklamalarda bulundu.

“BUNLAR ARTÇI DEPREMLER DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUZ”

Depremlerin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Önal yaşanan depremlerin artçı depremler olduğunu belirterek,

“Dün olan deprem Çöşnük Fayının çakıştığı yerde meydana geldi. Dünkü depremin Ovacık Fayı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Az önce Yeşilyurt’ta meydana gelen deprem güneydoğuya doğru devam eden bir fay üzerinde meydana geldi. Bu fayın doğuya doğru hareket ettiğini gösteriyor. Yani bunlar normal artçı depremlerdir ve daha büyüğünü beklemiyoruz”

diye bilgilendirmelerde bulundu.

“ENERJİ YÜKLENMESİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Prof. Dr. Mehmet Önal yaşanan depremlerin Ovacık Fayı ile bir ilgisinin bulunmadığının altını çizerek,

“Ovacık Fayının bu depremlerle bir ilgisi yoktur. Daha önce bu fay üzerinde bir öğrencimle çalışmalar yapmıştım. Ovacık Fayı günümüzde çok az yer değiştiriyor. Bu fay üzerinde aktif tektonikçilerin çalışması lazım. Proje desteği alarak Doğanşehir’den Ovacık’a kadar adım adım incelemek lazım. Yüzeysel bir çalışmayla 7.2 deprem üretir demek doğru olmaz. Şimdiki görünümü ve hareketleri izliyorum, daha önce de defalarca söyledim; büyük bir hareketlilik yok. Ovacık Fayının Doğanşehir kısmında çatallanan bir bölge var, bu bölgede biraz hareketlenme mevcut. Bunun Elbistan depreminden sonraki enerji yüklenmesinden kaynaklandığını düşünüyorum”

şeklinde konuştu.

“KALE’YE DOĞRU UZANAN PARÇA MALATYA’YI ETKİLEYEBİLİR”

Yer bilimci Malatya’yı etkileyebilecek fayın Malatya Merkezden Kale’ye kadar uzanan parça olduğunu düşündüğünü söyleyerek,

“Benim Malatya’yı etkileyebileceğini düşündüğüm yer Malatya Merkezden Kale’ye kadar uzanan parça. Bingöl’ün kuzeydoğusundaki fayda bir enerji söz konusu çünkü uzun bir süredir deprem üretmemiş. Ama bu bölge Malatya’ya çok uzak”

dedi.

“MALATYA HALKIMIZIN KORKMASINA GEREK YOK”

Önal, Bingöl’ün kuzeydoğusunda bir enerji birikiminin olduğunu bunun da Malatya’yı çok fazla etkilemeyeceğini konuşmasına ekleyerek,

“Dediğim gibi Bingöl’ün kuzeydoğu tarafındaki fayda bir enerji birikimi söz konusu. Burası bence tehlikeli. Bir de Bingöl'ün belirli bir yerel kısmı var ama oralar bize çok uzak. Diyelim ki 7 büyüklüğünde bir deprem olsa, Malatya’ya etkisi 4 veya 5 şiddetinde olur, çok fazla etkilenmez. Malatya’ya yakın Çelikhan Fayı var, iki hafta önceki 5 büyüklüğündeki depremde enerjisini boşalttı. Kale’ye kadar olan parçada bir hareketlenme olabilir, o da 4, 5 ve 5.5’i bulabilir. Çok büyük deprem artık beklemiyoruz. Onun için Malatya halkımızın korkmasına gerek yok. Ben böyle düşünüyorum”

diyerek son depremleri ve fay hareketlerini yorumladı.