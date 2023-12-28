Diyarbakır dikkat! Tek tek açıklandı

DEDAŞ elektrik, Diyarbakır’da bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar bölgesine,
Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Şirinevler, Fevzi Çakmak, bagür, bozyer, boncuklu, üçkardeş, hilar, usluca, selmanköy, yeniköy, karpuzlu, yayvantepe, kayan, yamaçlar, sökündüzü, Yapraklı, ortaağaç, kortaş, armutova, boğazköy, salihli, sallar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ağıllı, Kocahöyük bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı, Kamışlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Derbent, Doruk, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Soylu, Hisarkaya, Yazır, Taşlık bölgelerine,
Yarın 08.00-20.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kayagediği bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Petekkaya, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Eskibağ, Bahçe, Çukurlu, Tepe, Kala, bölgelerine,
Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Çataltarla, Bölümlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Tepe, Arıköy bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,
Yarın 13.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Döğer bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çukurköy bölgesine,
Yarın 10.30-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Peyas, Harmanardı, Tosunlu, Güleçoba, Kaldırım, Karayakup, Ağaçgeçit, Topraktaş, Topyolu, Buyuransu, Kabahıdır, Batıçanakçı, Çiçekliyurt, Alipınar, Gömmetaş, Tokluca, Çiftlik, Körtepe, Körhat, Tellikaya, Kolludere, Sarıdallı, Yeşildallı, Yeniköy, Pınaroğlu, 5 Nisan, Bağcılar, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Mevlana Halit, Yunus Emre, Şeyh Şamil, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Fabrika, Üçkuyu, Şehitlik, Boğazören, Kuyuluhöyük, Soğansuyu, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kılıçkaya, Kazıktepe, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Beneklitaş, Alabaş, Harabe, Halıören, Karaçevre, Ayveri, Gümüştaş, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Yıllarca, Sevindik, Halkapınar, Çatmadal, Düğrük, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kaya bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Güllük, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Aygün, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Güllük, Salkımlı, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Kıpçak, Çıralı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Alibey, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Sarıbuğday, Bağdere, Sulubağ, Yamaçköy bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Yüksek, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Çevriksu, Çiğil, Kıraçtepe, Yenidoğan bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı çiğil, sulak, eşme, sağlık, düzalan, akçayır, bereketli, yuva, alıncak, akbaş, kocalar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş,, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Fabrika, Dokuzçeltik, Yukarı Nasırlar, Bozek, Yaytaş, Bozoba,, Yenişehir, Selman, Babalar, Kale, Gündoğuran, Dere, Sağlam, Kazanlı, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Tepecik, Yatır, Düzlük, Taşdam, Oyalı, Konak, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Balım, Kalkan, Döşemeler, Kaya, Sarıca, Sancar, Hantepe, Alpu, Sivritepe bölgelerine,
Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Sivritepe, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık bölgelerine,
29.12.2023- 16.50 - 31.12.2023-16.42 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika bölgesine” elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.