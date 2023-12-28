28 Ara 2023 - 14:16 - Gündem

Diyarbakır dikkat! Tek tek açıklandı

Dicle elektrik Dağıtım Aş. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ elektrik, Diyarbakır’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.