Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak İşte şartlar

Gençlik ve Spor Bakanlığ personel alımı kapsamında sözleşmeli gençlik çalışanı pozisyonları için bin 71 kişi istihdam edecek. İlgilenen adaylar, başvurularını 29 Aralık ile 8 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilirler. İşte başvuru detayları ve şartları:

Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuruların alınmaya başladığı tarih: 29 Aralık (00.00)

Başvuruların sonlandığı tarih: 8 Ocak (17.00)

Başvuru Şartları:

Adaylardan istenilen başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 48. maddesinin belirli alt bentlerindeki şartları taşımak,

Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak (Dul ve yetim aylığı hariç),

2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Tercih edilecek her grup için belirtilen nitelikleri taşımak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden ihraç edilmemiş olmak,

Sözleşmeli personel olarak çalışırken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmemiş olmak,

Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu olmamak,

Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. grup için Bakanlık tarafından verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak. Başvuru süreci ve şartlar hakkında detaylı bilgi almak için http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi