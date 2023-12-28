Malatyalılar depremlerden tedirgin! işte Uzmanlardan Malatya yorumu

Malatya 25 saat 39 dakika arayla 4,3 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Sarsıntıların bir gün arayla uzun ve şiddetli hissedilmesi Malatyalıları tedirgin etti.

Malatya'da ardı ardına meydana gelen 4.3 ve 4.6 büyüklüğündeki depremler, bölgede endişeye yol açtı. Bu sarsıntılar, yerel halk arasında doğal olarak tedirginlik yaratırken uzman açıklamaları da merak konusu oldu.

Uzmanlar son yaşanan depremi yorumladı

Bugün saat 12.34’te Malatya Yeşilyurt’ta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre yaşanan şiddetli deprem yerin 17.3 kilometre altında gerçekleşti. Meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedilirken bölge halkının ise sokaklara çıktığı görüldü. Uzmanlar yaşanan depremleri yorumladı.

Dün Malatya Doğanşehir de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bugün saat 12.34’te Malatya Yeşilyurt merkezli 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Uzmanlar son yaşanan depremi yorumladı.

“ENDİŞEYE GEREK YOK”

Yaşanan depremin ardından yer bilimci Baturhan Öğüt “Malatya ilimizde çöşnük fayı üzerinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sığ bir depremdi bu sebepten dolayı geniş bir coğrafyada hissedildi. 6 Şubat’ta kırılan Çöşnük Fayı üzerinde bir takım pürüzlü yerler böyle depremler üreterek enerjiyi harcamaktadır. Endişeye gerek yok. Saygı ve sevgiyle. Bilimle kalın” açıklamalarında bulundu.

“ARTÇI BİR DEPREMDİR”

Prof. Dr. Mehmet Önal ise yaşanan son deprem sonrasında “Bugün Görgü Köyü'nde (Malatya) olan 4.6 büyüklüğündeki deprem Çöşnük Fayının Yeşilyurt'a devam eden kolu üzerinde oldu. Artçı bir depremdir” diyerek bilgilendirmelerde bulundu.