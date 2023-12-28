Son dakika! Malatya şiddetli depremle sarsıldı

Son dakika! Malatya az önce saat 12.34 sularında şiddetli bir depremle sarsıldı. Malatya 12.34 sularında şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremle sarsılan Malatya'da vatandaşlar sokağa döküldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Yeşilyurt olan deprem yerin 17 kilometre derinliğinde, 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesininpaylaşmış olduğu verilerde ise, Yeşilyurt merkezli deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34 sıralarında şiddetli deprem meydana geldi. AFAD tarafından verilen bilgilere göre Merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan deprem 4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 17.3 kilometre altında gerçekleşti. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirilirken, bölge halkının tedirgin olduğu görüldü.

Malatya Yeşilyurt ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre bugün saat 12.34 sıralarında Yeşilyurt’ta 4.6 büyük bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 17.3 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı sonrasında bölgede tedirginlik yaşandığı görüldü.

DÜN DOĞANŞEHİR BUGÜN YEŞİLYURT

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde de dün saat 10.55’de, yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardı ardına yaşanan depremlerin sonucunda uzmanların yorumları ise merak konusu oldu.