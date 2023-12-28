Tekirdağ'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Tekirdağ'da 29 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintisi, özellikle Muratlı ilçesinde etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri içerecek. İşte kesinti yaşanacak bölgelerin güncel listesi:
MURATLI İLÇESİ
Etkilenen Bölgeler: Merkez-Muradiye
Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 10:00
Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 13:00
Kesinti Süresi: 3 Saat
Elektrik kesintisinin etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri yukarıda belirtilmiştir. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alabilir ve alternatif enerji kaynaklarına başvurabilirler. Ayrıca, TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyurular takip edilerek güncel bilgilere ulaşmak önemli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.