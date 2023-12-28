Tekirdağ'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Tekirdağ'da 29 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintisi, özellikle Muratlı ilçesinde etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri içerecek. İşte kesinti yaşanacak bölgelerin güncel listesi:

MURATLI İLÇESİ

Etkilenen Bölgeler: Merkez-Muradiye

Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 10:00

Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 13:00

Kesinti Süresi: 3 Saat

Elektrik kesintisinin etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri yukarıda belirtilmiştir. Vatandaşlar, kesinti süresince gerekli önlemleri alabilir ve alternatif enerji kaynaklarına başvurabilirler. Ayrıca, TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan duyurular takip edilerek güncel bilgilere ulaşmak önemli.