Adıyaman için tam saat verildi! İşte duyuru yapılan ilçeler

Adıyaman'da 29 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintisi, ilçe bazında etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri kapsayacak. İşte kesinti yaşanacak bölgelerin güncel listesi:
GERGER İLÇESİ
Etkilenen Mahalleler: Baraj, Kale, Yavuz Selim, Örentaş
Köyler: Akdamar, Bağarası, Bayırlı, Çiçek, Doğanca, Göltarla, Gölpınar, Kırmacık, Kumluca, Kovanoluk, Kuştepe, Ovacık, Taşkuyu, Tepeönü, Uzuntepe, Yarımbağ
Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 13:00
Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 14:00
Kesinti Süresi: 1 Saat
KAHTA-GERGER İLÇESİ
Etkilenen Mahalleler: Çobanpınarı, Gürgenli, Kavaklı, Kütüklü, Sutepe, Telete
Köyler: Aydınpınar, Karadut, Kayadibi, Sırakaya, ve hat üzerindeki özel trafolu müşteriler
Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 10:00
Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 11:00
Kesinti Süresi: 1 Saat
MERKEZ İLÇESİ
Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mahallesi (2903, 2922, 2906, 2931, 2932, 2910, 2912, 2915, 2914, 2916, 2917, 2918, 2920, 2919, 2927, 2926, 2934, 2933, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2979, 2980, 2981, 2990, 2991, 2992, 2993 Nolu sokaklar)
Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 09:00
Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 17:00
Kesinti Süresi: 8 Saat.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.