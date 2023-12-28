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Adıyaman için tam saat verildi! İşte duyuru yapılan ilçeler

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Adıyaman'da 29 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintisi, ilçe bazında etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri kapsayacak. İşte kesinti yaşanacak bölgelerin güncel listesi:
Adıyaman için tam saat verildi! İşte duyuru yapılan ilçeler mask
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Adıyaman'da 29 Aralık 2023 Cuma günü yaşanacak olan elektrik kesintisi, ilçe bazında etkilenecek bölgeleri ve mahalleleri kapsayacak. İşte kesinti yaşanacak bölgelerin güncel listesi:

GERGER İLÇESİ

Etkilenen Mahalleler: Baraj, Kale, Yavuz Selim, Örentaş

Köyler: Akdamar, Bağarası, Bayırlı, Çiçek, Doğanca, Göltarla, Gölpınar, Kırmacık, Kumluca, Kovanoluk, Kuştepe, Ovacık, Taşkuyu, Tepeönü, Uzuntepe, Yarımbağ

Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 13:00

Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 14:00

Kesinti Süresi: 1 Saat

 KAHTA-GERGER İLÇESİ

Etkilenen Mahalleler: Çobanpınarı, Gürgenli, Kavaklı, Kütüklü, Sutepe, Telete

Köyler: Aydınpınar, Karadut, Kayadibi, Sırakaya, ve hat üzerindeki özel trafolu müşteriler

Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 10:00

Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 11:00

Kesinti Süresi: 1 Saat

 MERKEZ İLÇESİ

Etkilenen Mahalleler: Yunus Emre Mahallesi (2903, 2922, 2906, 2931, 2932, 2910, 2912, 2915, 2914, 2916, 2917, 2918, 2920, 2919, 2927, 2926, 2934, 2933, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2979, 2980, 2981, 2990, 2991, 2992, 2993 Nolu sokaklar)

Başlangıç Tarihi: 29/12/2023, Saat 09:00

Bitiş Tarihi: 29/12/2023, Saat 17:00

Kesinti Süresi: 8 Saat.

 

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28 Ara 2023 - 12:24 Adiyaman- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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